У жителя Донецка после атаки ВСУ извлекли из головы чип от беспилотника

У раненного в результате атаки украинского беспилотника жителя Донецка медики извлекли из головы чип от аппарата. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.

По словам мужчины по имени Николай, он в момент атаки беспилотного летательного аппарата находился на крыше строительного объекта, где вместе с двумя напарниками делал стяжку. В результате удара Николай получил ранения головы, рук, ног. Из его головы вытащили чип от беспилотника. 15 дней пострадавший вынужден был провести на больничном.

22 сентября сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины сотрудник коммунальных служб получил тяжелые ранения.

В этот же день четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область.

Ранее украинский беспилотник детонировал у здания администрации Белгорода.