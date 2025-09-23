На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителю Донецка после удара украинского дрона вытащили из головы чип

У жителя Донецка после атаки ВСУ извлекли из головы чип от беспилотника
true
true
true
close
Reuters

У раненного в результате атаки украинского беспилотника жителя Донецка медики извлекли из головы чип от аппарата. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.

По словам мужчины по имени Николай, он в момент атаки беспилотного летательного аппарата находился на крыше строительного объекта, где вместе с двумя напарниками делал стяжку. В результате удара Николай получил ранения головы, рук, ног. Из его головы вытащили чип от беспилотника. 15 дней пострадавший вынужден был провести на больничном.

22 сентября сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины сотрудник коммунальных служб получил тяжелые ранения.

В этот же день четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область.

Ранее украинский беспилотник детонировал у здания администрации Белгорода.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами