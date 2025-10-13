Зеленский рассказал, какая доля используемого ВСУ оружия производится на Украине

Зеленский снова признал, что у ВСУ только 40% своего оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский снова признал, что на территории Украины производится 40% оружия, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фронте.

«Более 40% оружия на фронте сейчас производится на Украине», — заявил он на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

16 июля Зеленский также сообщил, что на территории страны производится 40% оружия, используемого ВСУ. Президент Украины потребовал от нового правительства увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение шести месяцев. Он также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом от Министерства стратегической промышленности Министерству обороны.

До этого Зеленский заявил, что Украина вместе с зарубежными партнерами планирует увеличить выпуск дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков.

Ранее Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании.