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Зеленский выдвинул требование новому правительству

Зеленский потребовал довести долю украинского оружия в ВСУ до 50% за полгода
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового правительства увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение шести месяцев. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сейчас в ВСУ 40% украинского вооружения. Мы должны достичь 50% за первые полгода работы кабинета министров, нарастив производство», — подчеркнул Зеленский.

Он также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом от Министерства стратегической промышленности Министерству обороны.

В среду Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны.

Незадолго до этого Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе со Шмыгалем, «за» проголосовал 261 парламентарий. Всего в голосовании приняли участие 320 депутатов. Из них четверо воздержались, 55 — не голосовали.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявлял, что Зеленский предложил Юлию Свириденко на пост премьера республики в обход конституции.

Ранее Зеленский назвал главное различие между Байденом и Трампом.

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