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Зеленский раскрыл, какая доля используемого ВСУ оружия производится на Украине

Зеленский: около 40% используемого ВСУ оружия производится на Украине
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

На территории Украины производится 40% оружия, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной в своем Telegram-канале.

«Сейчас украинского оружия на фронте во всех наших операциях около 40%», — сказал Зеленский.

Он потребовал от нового правительства увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение шести месяцев. Он также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом от Министерства стратегической промышленности Министерству обороны.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее наследный принц Бахрейна отказался отправлять на Украину ракеты для ЗРК Patriot.

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