Зеленский заявил, что Украина нарастит выпуск дальнобойного оружия и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в X, что страна вместе с зарубежными партнерами планирует увеличить выпуск дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков.

Среди новых договоренностей — соглашение с Данией о совместном производстве вооружений. Как добавил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, Дания станет первой страной, где начнут использовать украинские оборонные технологии для изготовления и масштабирования вооружений.

Кроме того, Украина подписала контракт с американской компанией Swift Beat. В рамках соглашения Киев рассчитывает получить сотни тысяч беспилотников, включая дроны-перехватчики.

Согласно сообщению офиса президента Украины, Swift Beat расширит производство, а поставки БПЛА в украинскую армию будут осуществляться в приоритетном порядке и по себестоимости.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке принял решение о приостановке поставок военной помощи Украине.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Украине предсказали масштабный кризис из-за решения США по оружию.