Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании

Зеленский: в Дании начали строить завод по производству компонентов для ракет
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников.

«Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов», — заявил украинский президент в своем вечернем обращении.

При этом Зеленский не стал уточнять, где именно в Дании будет построен завод.

В начале августа стало известно, что Пентагон заключил сделку на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM. Контракт предполагает выпуск усовершенствованных ракет средней дальности, предназначенных для истребителей.

В документе американского военного ведомства сообщалось, что эти ракеты будут поставляться не только Украине, но и ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, а также Нидерланды, Канаду, Финляндию и другие.

