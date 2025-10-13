В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы

Взрывы были слышны в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Одессе раздаются взрывы», — говорится в сообщении.

Через несколько минут был опубликован еще один пост о взрывах в городе.

В настоящее время воздушную тревогу в регионе отменили.

11 октября глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате ночных взрывов повреждено энергетическое оборудование. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что после них в небе были видны яркие вспышки. Часть города осталась без электричества, в некоторых районах не было воды.

9 октября Telegram-канал «Два майора» заявил об атаке российских дронов на контейнерный порт Ильичевск под Одессой. После прилетов произошли вторичные детонации и пожар.

Ранее удары по энергоинфраструктуре Украины назвали сигналом для Польши и Румынии.