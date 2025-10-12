На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Удары по энергоинфраструктуре Украины назвали сигналом для Польши и Румынии

true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе ТЭС и ГЭС, которая останавливает работу военной промышленности республики, являются сигналом для Польши, Румынии и других стран Европы. Об этом aif.ru заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По его словам, подобные удары наносились еще весной, однако ближе к зиме они будут усиливаться и участятся. Военный констатировал, что на данный момент с Украиной не удается установить «договорных обязательств», Киев не идет на встречу Москве.

«Этот сигнал еще в большей степени, я думаю, относится к приграничным государствам - Польше, Румынии и остальным странам НАТО. Речь идет и о Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии», — заявил Попов.

Генерал считает, что при наступлении морозов с проблемами столкнется не только Украина, но и страны Европы.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных. Кроме того, под огнем оказались склады с вооружением и техникой, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников — всего в 148 районах.

Ранее в Китае раскрыли, как Путин заставил «трепетать» врагов России.

