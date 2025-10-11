На Украине сообщили о повреждении энергосетей после взрывов в Одессе

В Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов повреждено энергетическое оборудование. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Подробности инцидента он не уточнил. Известно, что воздушная тревога в регионе длилась более двух часов.

Украинские СМИ также писали, что после взрывов часть Одессы и пригородов осталась без электроснабжения.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что после взрывов в небе были видны яркие вспышки. Часть города осталась без электричества, в некоторых районах нет воды.

5 октября ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала». Удары были нанесены по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта.

Ранее стало известно об отказах украинских бойцов выполнять задачи у Купянска.