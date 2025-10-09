На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа цель российских «Гераней» в Одесской области

«Два майора»: «Герани» РФ атаковали контейнерный порт Ильичевск под Одессой
true
true
true

Российские дроны «Герань» атаковали контейнерный порт Ильичевск под Одессой. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

«Герани» одна за одной сегодня били по контейнерному терминалу в порту Ильичевск (Черноморск), после прилетов — вторичные детонации (вероятно, вооружение и военная техника) и пожар», — сообщили военкоры.

К публикации они приложили видео из одесских пабликов, демонстрирующие последствия прилетов.

До этого модернизированные дроны «Герань» стали наносить удары по движущимся украинским поездам.

Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

Стало известно, что среди обломков был обнаружен мини-компьютер Nvidia, который способен одновременно вести обработку видео и распознавать цели, сравнивая их с загруженными в память моделями.

По данным канала «Военкоры Русской Весны», модернизированная «Герань» оснащена камерой ночного видения, системой наведения и может осуществлять связь с оператором на расстоянии в сотни километров.

Ранее СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами