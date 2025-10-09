Названа цель российских «Гераней» в Одесской области

Российские дроны «Герань» атаковали контейнерный порт Ильичевск под Одессой. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

«Герани» одна за одной сегодня били по контейнерному терминалу в порту Ильичевск (Черноморск), после прилетов — вторичные детонации (вероятно, вооружение и военная техника) и пожар», — сообщили военкоры.

К публикации они приложили видео из одесских пабликов, демонстрирующие последствия прилетов.

До этого модернизированные дроны «Герань» стали наносить удары по движущимся украинским поездам.

Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

Стало известно, что среди обломков был обнаружен мини-компьютер Nvidia, который способен одновременно вести обработку видео и распознавать цели, сравнивая их с загруженными в память моделями.

По данным канала «Военкоры Русской Весны», модернизированная «Герань» оснащена камерой ночного видения, системой наведения и может осуществлять связь с оператором на расстоянии в сотни километров.

Ранее СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань».