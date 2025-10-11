Одесса после массированного обстрела осталась без электричества

В Одессе нет электричества после массированной атаки российских «Гераней», сообщает Telegarm-канал Shot.

По предварительным данным, повреждения получили местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1».

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что после взрывов в небе были видны яркие вспышки. Часть города осталась без электричества, в некоторых районах нет воды.

5 октября ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала». Удары были нанесены по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове прогремело около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света. По предварительным данным, поражены сортировочные ж/д станции и склады вооружения в районе аэропорта.

Кроме того, по данным СМИ, российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской области. По предварительной информации, поражены Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Ранее стало известно об отказах украинских бойцов выполнять задачи у Купянска.