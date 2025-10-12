Российские военные начали бои на улицах Северска в ДНР

Поступает информация о том, что российские военные начали городские бои в Северске. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Поступают уже сообщения о начале городских боев самого Северска», — сказал он.

12 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска наступают с севера, востока и юга на город Северск в ДНР. По его словам, военные проводят разведку боем и пока не закрепились в населенном пункте. Также наступление идет с востока — из районов Верхнекаменского и Серебрянки — и с южного фланга. Эксперт назвал действия Вооруженных сил РФ «полуохватом населенного пункта». Он отметил, что прямой штурм укрепленных позиций противника был бы нецелесообразен.

11 октября Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске в ДНР. По его словам, бойцы ВС РФ начинают работать в городе малыми маневренными группами. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск, которые превратили Северск в «сплошной укрепрайон».

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.