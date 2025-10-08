Глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана

Подразделения Вооруженных сил России могут в скором времени взять под полный контроль город Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР), заявил в беседе с журналистом ВГТРК Андреем Руденко глава ДНР Денис Пушилин. Видео разговора Руденко опубликовал в своем Telegram-канале.
«В районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе, соответственно, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден», — сказал Пушилин.
Он отметил, что ВС РФ постоянно улучшают свои позиции на этом направлении и в настоящее время ведут бои в Ямполе.
4 октября РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщило, что командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводят из Красного Лимана в тыловые районы.
В тот же день российская армия начала бои за Северск.
Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.