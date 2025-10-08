На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана

Пушилин: ВС РФ могут в скором времени взять под контроль Красный Лиман
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России могут в скором времени взять под полный контроль город Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР), заявил в беседе с журналистом ВГТРК Андреем Руденко глава ДНР Денис Пушилин. Видео разговора Руденко опубликовал в своем Telegram-канале.

«В районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе, соответственно, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден», — сказал Пушилин.

Он отметил, что ВС РФ постоянно улучшают свои позиции на этом направлении и в настоящее время ведут бои в Ямполе.

4 октября РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщило, что командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводят из Красного Лимана в тыловые районы.

В тот же день российская армия начала бои за Северск.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.

СВО: последние новости
