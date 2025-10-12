На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные наступают на Северск сразу с трех направлений

Марочко: российские войска берут в полуохват Северск в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска наступают с севера, востока и юга на город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Самый удачный участок — это как раз север населенного пункта. Именно туда наши военнослужащие уже пытаются заходить», — сказал он.

По его словам, военные проводят разведку боем и пока не закрепились в населенном пункте.

Также наступление идет с востока — из районов Верхнекаменского и Серебрянки — и с южного фланга. Марочко назвал действия Вооруженных сил РФ «полуохватом населенного пункта».

Он отметил, что прямой штурм укрепленных позиций противника был бы нецелесообразен.

11 октября Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске в ДНР. По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск, которые превратили Северск в «сплошной укрепрайон».

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами