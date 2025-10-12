Российские военные наступают на Северск сразу с трех направлений

Российские войска наступают с севера, востока и юга на город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Самый удачный участок — это как раз север населенного пункта. Именно туда наши военнослужащие уже пытаются заходить», — сказал он.

По его словам, военные проводят разведку боем и пока не закрепились в населенном пункте.

Также наступление идет с востока — из районов Верхнекаменского и Серебрянки — и с южного фланга. Марочко назвал действия Вооруженных сил РФ «полуохватом населенного пункта».

Он отметил, что прямой штурм укрепленных позиций противника был бы нецелесообразен.

11 октября Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске в ДНР. По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск, которые превратили Северск в «сплошной укрепрайон».

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.