Военный эксперт заявил о начале полноценных городских боев в Северске

Военный эксперт Андрей Марочко заявил агентству ТАСС, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Незадолго до этого Марочко рассказал, что российские военные за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска. По его словам, российские военные «серьезно давят» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска.

Накануне Марочко сообщал, что ВС РФ продвинулись восточнее населенного пункта Дроновка и юго-западнее села Серебрянки. В результате им удалось расширить зону контроля севернее Северска.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовики вошли в Северск. Военнослужащие попали в город с восточной части.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.