В Смоленской области работает ПВО на фоне опасности атаки беспилотников

Анохин: в Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, работает система ПВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Смоленской области, для ее отражения работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА. Для отражения атаки дронов работают системы ПВО Министерства обороны России», — написал глава региона.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео работу сил противовоздушной обороны.

Новость дополняется.

