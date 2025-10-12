В Смоленской области работает ПВО на фоне опасности атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Смоленской области, для ее отражения работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА. Для отражения атаки дронов работают системы ПВО Министерства обороны России», — написал глава региона.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео работу сил противовоздушной обороны.

Новость дополняется.