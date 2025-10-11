На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ 10 раз ударили по ДНР дронами

Пушилин заявил о 10 атаках беспилотников на ДНР
true
true
true
close
Stringer/Reuters

ВСУ совершили 10 вооруженных атак на Донецкую народную республику (ДНР), написал в Telegram-канале ее глава Денис Пушилин.

При этом использовались ударные беспилотники, отметил чиновник. Он подтвердил, что в городе Горловке при налете БПЛА на рейсовый автобус пострадали четыре человека, среди них хирург горбольницы №2. Он тяжело ранен, за его жизнь борются медики.

По словам Пушилина, в городе повреждены детсад, жилые дома в центре, автобус и автомобили. В Донецке пострадали Парк кованых фигур, администрация и три объекта гражданской инфраструктуры. В городе Макеевке тоже были повреждены жилые дома.

До этого силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его начали тушить пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Ранее Зеленский намекнул на передачу Киеву ракет Tomahawk.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами