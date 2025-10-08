На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские беспилотники сбили в приграничных регионах России

МО: средства ПВО сбили восемь беспилотников в трех приграничных регионах РФ
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Уничтожение беспилотников велось с 14:00 до 17:00. Пять БПЛА были поражены в Брянской области, два — в Белгородской и один — в Курской.

В ночь на 8 октября силы ПВО сбили 53 украинских дрона над девятью регионами России. Военные уничтожили 28 беспилотников над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, 6 — над Ростовской. По два дрона было сбито над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

7 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада. Несмотря на попытки сопротивления, Вооруженные силы Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава государства.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Атаки БПЛА на Россию
