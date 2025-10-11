На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке из-за атаки ВСУ загорелся гипермаркет

В Донецке гипермаркет загорелся в результате атаки ВСУ
Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гипермаркет в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Загорелся торговый центр. В данный момент над городом продолжают летать дроны, сообщил корреспондент агентства.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Позже Гладков сообщил, что в Белгородской области может отключиться электричество после обстрела. Глава региона отметил, что отключения будут временными и постепенными.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ нанесли удар по гражданскому автобусу в Горловке.

