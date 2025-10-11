В Госдуме ответили на вопрос о новом российском оружии

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС не стал давать точного ответа на вопрос о том, сравнится ли новое оружие России с «Орешником» по мощности.
«Поживем. Увидим», — заявил парламентарий.
Подробностей о новом виде оружия глава комитета ГД не рассказал.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.
Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.
Позже военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Путин, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза.
Он напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.
