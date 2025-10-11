На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили на вопрос о новом российском оружии

Картаполов ответил двумя словами на вопрос о характеристиках нового оружия РФ
Вадим Савицкий/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС не стал давать точного ответа на вопрос о том, сравнится ли новое оружие России с «Орешником» по мощности.

«Поживем. Увидим», — заявил парламентарий.

Подробностей о новом виде оружия глава комитета ГД не рассказал.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Таджикистане заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. По его словам, выпуск оружия ранее был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств.

Позже военный аналитик Игорь Коротченко объяснил, что Путин, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза.

Он напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

