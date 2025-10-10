На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный аналитик объяснил, о каком «новом оружии» говорил Путин

Коротченко: новое оружие РФ должно будет сдерживать агрессию Евросоюза
Сергей Бобылев/РИА Новости

Говоря о создании нового оружия, президент РФ Владимир Путин, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза, предположил военный аналитик Игорь Коротченко. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.

Коротченко считает, что в подобных условиях противостоять возможным угрозам можно будет при оснащении войск твердотопливными ракетными комплексами, которые будут снаряжены как обычными, так и ядерными снарядами.

10 октября Путин заявил, что в ближайшее время власти расскажут о новом оружии ВС РФ. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания.

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

