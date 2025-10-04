Российские военные начали бои за Северск в ДНР

Российские бойцы вошли в Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — сказал Кимаковский.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска плотно наступают на Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти на всех северных окраинах Северска.Он уточнил, что российские войска продвигаются хоть и небольшими темпами, но зато «на регулярной основе».

Марочко также сообщал, что российские войска прощупывают ВСУ в Северске. Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

1 октября Кимаковский рассказал, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в ДНР.

23 сентября Кимаковский говорил, что российские силы взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и Северском. Он отмечал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.