РИА: штабы 53 и 60 бригады ВСУ выводят из Красного Лимана в тыловые районы

Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) выводят из Красного Лимана в тыловые районы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Штабы 53 и 60 ОМБР ВСУ приступили к перемещению в тыловые районы. Противник понял, что Красный Лиман ему не удержать», — сказали агентству.

30 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после освобождения Серебрянского лесничества подразделения Вооруженных сил России продвигаются на Краснолиманском направлении.

На следующий день Telegram-канал «Военная хроника» писал о возможности штурма Красного Лимана. Авторы отмечали, что местность вблизи Красного Лимана представляет собой открытое пространство с минимальным количеством растительности, что создает сложности для наступающих подразделений. Это вынуждает российские войска использовать Двуреченский плацдарм в Харьковской области в качестве альтернативного направления для продвижения.

