В ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте

ERR: военные ВСУ говорят об ухудшающейся ситуации на фронте
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о постепенно ухудшающейся ситуации на фронте на фоне потерь, которые несут украинские войска. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Нас остается все меньше и меньше», — сказал боец ВСУ с позывным «Бунтарь».

При этом украинские военнослужащие отметили, что чем меньше опытных военных, тем меньше тех, кто может обучить молодых солдат.

Кроме того, в рядах ВСУ в настоящее время много людей, которые были насильно мобилизованы, а также заметную часть бойцов составляют бывшие дезертиры.

8 октября в Минобороны России заявили об уничтожении заблокированных украинских военных подразделениями «Южной» группировки войск южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска в Харьковской области.

Ранее военный аналитик предрек Украине кризис при новом наступлении ВС РФ.

