В одном из городов на севере Украины произошел взрыв

В Сумах на севере Украины произошел взрыв

В Сумах на севере Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что взрыв произошел на фоне действия сигнала воздушной тревоги в Сумской области.

Также сигнал звучит в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

6 октября назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области произошли взрывы.

Утром 5 октября украинские издания писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Как передавало Суспiльне, взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

До этого сообщалось, что в Сумской области после взрывов оказался обесточен город Шостка на севере Украины, также частично остался без света Шостинский район.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.