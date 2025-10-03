На Украине сообщили о взрывах в Днепре

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) прозвучали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

В Днепропетровской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Также звук сирены слышат жители Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В ночь на 3 октября на Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами. По данным издания «Общественное», взрывы прозвучали в трех городах Украины: Днепре, Полтаве и Одессе. Отмечается, что в Полтаве минувшей ночью произошло не менее четырех взрывов.

Утром 3 октября глава областной военной администрации Полтавской области Владимир Когут в своем Telegram-канале заявил, что в регионе, где ночью произошло несколько взрывов, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань».