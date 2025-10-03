На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о взрывах в Днепре

«Общественное»: взрывы прогремели в украинском городе Днепре
true
true
true
close
Andrew J.Kurbiko/Wikimedia

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) прозвучали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

В Днепропетровской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Также звук сирены слышат жители Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В ночь на 3 октября на Украине объявили воздушную тревогу из-за пересечения границ страны ударными дронами. По данным издания «Общественное», взрывы прозвучали в трех городах Украины: Днепре, Полтаве и Одессе. Отмечается, что в Полтаве минувшей ночью произошло не менее четырех взрывов.

Утром 3 октября глава областной военной администрации Полтавской области Владимир Когут в своем Telegram-канале заявил, что в регионе, где ночью произошло несколько взрывов, оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами