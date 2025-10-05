В двух украинских городах сообщили о взрывах

Во Львове и Чернигове прогремели взрывы

Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские издания «Общественное» и РБК-Украина.

Местных жителей призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о работе ПВО.

Как передает Суспiльне, взрывы раздались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Несколько часов назад о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. В некоторых районах региона возникли перебои с подачей воды и электричества.

До этого сообщалось, что в Сумской области после взрывов оказался обесточен город Шостка на севере Украины, также частично остался без света Шостинский район.

Ночью 4 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в некоторых районах Черниговской области звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, сирены работали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.