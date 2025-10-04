На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области город Шостка остался без электричества после взрывов

В Сумской области обесточен город Шостка
Depositphotos

В Сумской области после взрывов обесточен город Шостка на севере Украины, также частично остался без света Шостинский район. Об этом сообщает компания «Сумыоблэнерго».

«Из-за взрывов на критической инфраструктуре Сумщины обесточены город Шостка и частично Шосткинский район. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сказано в ее сообщении.

Срок завершения работ не уточняется.

До этого сообщалось, что в городе начались перебои с электроэнергией после пожара. По данным издания «Страна.ua», ночью в Чернигове было несколько взрывов.

Ночью 4 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в некоторых районах Черниговской области звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, сирены работали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) раздались взрывы.

Ранее ВС России уничтожили заводы по производству ракет на Украине.

Новости Украины
