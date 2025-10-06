В Запорожской области раздались взрывы на подконтрольной ВСУ территории

На подконтрольной украинским войскам части Запорожской области произошли взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, инциденты зафиксировали именно в тех районах, которые остаются под контролем Украины.

Большая часть Запорожской области находится под контролем России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его результаты и продолжает обстрелы. В настоящий момент под контролем Украины остается около 30% региона, включая областной центр Запорожье. С марта 2023 года временным административным центром области является город Мелитополь.

Утром 5 октября украинские издания писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Как передавало Суспiльне, взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

За несколько часов до этого о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. В некоторых районах региона наблюдались перебои с подачей воды и электричества.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.