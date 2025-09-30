Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении

Российские войска прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу», — сказал он.
По словам Пушилина, в этом районе все проходит в тяжелых условиях, но военные РФ «все равно продвигаются вперед», а украинские подразделения пытаются «вырваться из этой неудобной для них позиции».
Накануне утром Минобороны РФ сообщило о переходе Шандриголово под контроль ВС России.
По словам Марочко, взятие Шандриголово даст возможность российским войскам развить успех на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана, а также в направлении славянско-краматорской агломерации.
Ранее Минобороны заявило, что ВС РФ проводят зачистку пригородной территории в Кировске.