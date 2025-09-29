Военный эксперт раскрыл стратегическое значение перехода Шандриголово под контроль ВС РФ

Переход населенного пункта Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) России позволит им организовать наступление сразу на трех направлениях. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение населенного пункта Шандриголово носит стратегический характер, поскольку данный населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад от данного населенного пункта», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что российские войска после перехода Шандриголово под их контроль получат возможность развить успех на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана, а также в направлении славянско-краматорской агломерации.

О переходе Шандриголово под контроль ВС России утром 29 сентября сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Запад».

Ранее Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.