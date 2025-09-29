На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл стратегическое значение перехода Шандриголово под контроль ВС РФ

Марочко: взятие Шандриголово позволит ВС РФ наступать на трех направлениях
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Переход населенного пункта Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) России позволит им организовать наступление сразу на трех направлениях. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение населенного пункта Шандриголово носит стратегический характер, поскольку данный населенный пункт может использоваться в дальнейшем в качестве плацдарма для продвижения как на север, юг, так и на запад от данного населенного пункта», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что российские войска после перехода Шандриголово под их контроль получат возможность развить успех на изюмском направлении, в сторону Красного Лимана, а также в направлении славянско-краматорской агломерации.

О переходе Шандриголово под контроль ВС России утром 29 сентября сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями группировки войск «Запад».

Ранее Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами