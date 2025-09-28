Российские военные начали зачистку пригородной территории в Кировске

Российские военнослужащие в Кировске в Донецкой народной республике (ДНР) проводят зачистку пригородной территории. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным военного ведомства, оперативной зачисткой территории занимается российская группировка войск «Запад».

В Минобороны добавили, что в ходе наступательных действий бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны и бригадам нацгвардии в населенных пунктах Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман ДНР.

В сводке говорится, что потери противника составили порядка 230 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

В МО сообщили, что российские бойцы минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны. По данным ведомства, целью ВС России стали объекты, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине.