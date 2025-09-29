На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об освобождении села Шандриголово в ДНР

Минобороны: подразделения «Запада» заняли Шандриголово и продвинулись в ДНР
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Шандриголово в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские силы нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Украинская армия, по информации Минобороны, потеряла свыше 220 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

На прошлой неделе пресс-служба министерства обороны заявила, что подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5 667 зданий в Купянске. Всего в городе насчитывается 8 677 построек.

Как рассказали в российском военном ведомстве, взятие Купянска под контроль позволит бойцам Вооруженных сил РФ развить наступление вглубь Харьковской области. В частности, речь идет о продвижении в направлении населенных пунктов Изюм и Чугуев.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.

СВО: последние новости
