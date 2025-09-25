МО: в ходе СВО в 2025 году под контроль России перешли 205 населенных пунктов

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что в ходе специальной военной операции на Украине в 2025 году под контроль России перешли 205 населенных пунктов.

По данным ведомства, с 1 января текущего года подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль более 4 714 квадратных километров. Из них свыше 3 308 кв. км — в Донецкой народной республике (ДНР), более 205 кв. км — в Луганской народной республике, свыше 542 кв. км — в Харьковской области, более 261 кв. км — в Запорожской области, свыше 223 кв. км — в Сумской области и более 175 кв. км — в Днепропетровской области.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейск. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

24 сентября оборонное ведомство сообщало, что военные подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.