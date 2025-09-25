На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ назвали число взятых под контроль РФ населенных пунктов в ходе СВО

МО: в ходе СВО в 2025 году под контроль России перешли 205 населенных пунктов
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что в ходе специальной военной операции на Украине в 2025 году под контроль России перешли 205 населенных пунктов.

По данным ведомства, с 1 января текущего года подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль более 4 714 квадратных километров. Из них свыше 3 308 кв. км — в Донецкой народной республике (ДНР), более 205 кв. км — в Луганской народной республике, свыше 542 кв. км — в Харьковской области, более 261 кв. км — в Запорожской области, свыше 223 кв. км — в Сумской области и более 175 кв. км — в Днепропетровской области.

25 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейск. По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

24 сентября оборонное ведомство сообщало, что военные подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами