Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские военные взяли в полукольцо Красноармейск (украинское название — Покровск).

По его словам, давление на группировку украинских войск в городе оказывается с северной, южной и восточной сторон.

«Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе. Вооруженные формирования Украины поджаты с севера, юга и востока», — пояснил Кимаковский.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться перебрасывать в город подкрепление, а также усиливают оборону за счет подразделений БПЛА.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Кировска.

24 сентября Минобороны РФ сообщало, что военные подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.