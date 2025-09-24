Военные подразделений группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение. Помимо продвижения в Купянске, завершается взятие населенного пункта Кировск Донецкой народной республики (ДНР), где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины.

Вооруженные силы (ВС) РФ также нанесли удары по позициям украинских сил в районах Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки и Староверовки Харьковской области, а также Масляковки и Ямполя в ДНР.

По данным ведомства, были поражены живая сила и техника четырех механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подразделения нацгвардии. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь комплексов радиоэлектронной борьбы и девять складов с боеприпасами.

Утром 24 сентября в силовых структурах сообщили, что командование большинства подразделений ВСУ в Сумской области не может обеспечить питание личного состава на позициях уже в течение недели. По словам российских силовиков, на Сумском и Харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.