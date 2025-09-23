В Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском

МО РФ: контроль над Купянском позволит развить наступление на Изюм и Чугуев

Контроль города Купянск в Харьковской области позволит российским войскам развить наступление вглубь украинского региона. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Запад» с севера», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что контроль населенного пункта также позволит обеспечить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ к ключевым позициям украинских войск в Донбассе. В частности, по данным ведомства, российские бойцы смогут осуществить продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, что ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, подчеркнули в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Купянск стал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ключевым объектом в контроле восточной части Харьковской области. По информации Минобороны, через город проходили пути снабжения группировки украинской армии на восточном берегу Оскола.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска и Кировска. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово ДНР.

Ранее появились кадры операции «Труба» из-под Купянска.