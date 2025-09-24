На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО сообщило о прорыве российских войск вглубь обороны ВСУ в районе Кировска

МО: ВС РФ использовали эффект внезапности в боях за Кировск и форсировали реку
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности, форсировали реку Жеребец и прорвались вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кировска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Как указали в оборонном ведомстве, в настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

24 сентября Минобороны РФ сообщало, что военные подразделений группировки войск «Запад» взяли под контроль 115 зданий в Купянске Харьковской области. По информации ведомства, российские военные улучшили тактическое положение. Помимо продвижения в Купянске, ведомство отмечало завершение взятия под контроль Кировска, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины.

21 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от Красноармейска.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о новой тактике ВС России в применении беспилотников.

