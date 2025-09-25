На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о взрывах в Белореченском районе Краснодарского края

SHOT: в Белореченском районе Кубани произошли пять-шесть взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

В Белореченском районе Краснодарского края прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, начиная с 2:30 мск произошло пять-шесть взрывов. В небе над окраиной одного из населенных пунктов были видны яркие вспышки.

24 сентября сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны вечером в среду сбили 11 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем.

В этот же день атаке подвергся Новороссийск. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, беспилотники атаковали центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».

До этого Минобороны РФ сообщило, что за утро 24 сентября силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Россией. По данным ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской областью, Крымом и акваторией Черного моря в период с 7:00 до 12:00 мск.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

Атаки БПЛА на Россию
