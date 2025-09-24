Более 10 украинских беспилотников сбиты в Крыму и над Черным морем

Силы противовоздушной обороны вечером в среду сбили 11 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем. Об этом сообщил Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 18:00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

24 сентября атаке подвергся Новороссийск. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, беспилотники атаковали центральную часть города в районе гостиницы «Новороссийск».

По последним данным, в результате атаки пострадали 16 человек. Девять из них были госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое — находятся в тяжелом состоянии, еще два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Новороссийске украинские дроны повредили офис КТК.