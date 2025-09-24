Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Россией за утро

За утро 24 сентября силы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны уничтожили в воздушном пространстве над Белгородской областью, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 12:00 по московскому времени.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 70 беспилотников. Украинские дроны были уничтожены или перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Этим утром Baza писала, что в Приморском крае на границе с Китаем работники таможни нашли дроны, которые перевозили в фурах. По данным источника, сотрудники ФТС на досмотре в Приморском крае нашли в нескольких фурах два БПЛА самолетного типа, 2672 квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих к ним. Некоторые дроны были оснащены тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.