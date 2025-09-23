В Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по зданию детского сада в Белгородской области. Строение повреждено, никто не пострадал, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

В результате атаки ударного дрона ВСУ в Белгородской области повреждено здание детского сада», — сказали агентству.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе были сбиты 76 беспилотников, в результате атак пострадали 16 человек. Ситуация для жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области остается тяжелой. Немного стабилизировать ситуацию удалось в Краснояружском и Ракитянском районах, но резко обострилась ситуация в Белгороде и Белгородском районе, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

22 сентября с 15:00 мск до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен 81 украинский БПЛА.

До этого министерство обороны сообщило об уничтожении 339 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Согласно сводке российского оборонного ведомства, наряду с этим системы ПВО перехватили семь управляемых авиабомб, а также два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS.

Ранее системы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву.