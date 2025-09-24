ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер вблизи побережья Крыма

Расчеты центра «Рубикон» уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны России.

«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», — говорится в публикации.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 12:00 до 18:00 мск ликвидировали 25 беспилотников Вооруженных сил Украины над семью российскими регионами, а также над Черным морем.

Кроме того, 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Ранее жителей российского города предупредили об опасности удара ВСУ с моря.