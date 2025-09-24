На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер вблизи побережья Крыма

Минобороны: в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ
true
true
true
close
Телеграм-канал «Минобороны России»

Расчеты центра «Рубикон» уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны России.

«Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма», — говорится в публикации.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 12:00 до 18:00 мск ликвидировали 25 беспилотников Вооруженных сил Украины над семью российскими регионами, а также над Черным морем.

Кроме того, 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате травмы получили 16 человек, еще троих спасти не удалось. Кроме того, удару подверглась средняя школа Фороса имени А.С. Терлецкого.

В Минобороны РФ выразили уверенность, что удар ВСУ по курортной зоне Крыма был преднамеренным. В ведомстве обратили внимание на то, что в регионе нет никаких военных объектов.

Ранее жителей российского города предупредили об опасности удара ВСУ с моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами