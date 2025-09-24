Жителей российского города предупредили об опасности удара ВСУ с моря

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил жителей об опасности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с моря.

«Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи», — написал Крвченко.

Он добавил, что при включении сигнала «Внимание все» жителям первой береговой линии необходимо отойти от окон в случае нахождения дома и укрыться в комнатах, где окон нет. В случае нахождения на улице стоит покинуть открытое пространство около моря.

24 сентября Минобороны РФ сообщало об уничтожении 70 беспилотников над территориями российских регионов. Украинские дроны были уничтожены или перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

21 сентября Черноморский флот РФ уничтожил два безэкипажных катера противника.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.