Российские военные ликвидировали 25 дронов ВСУ за шесть часов

МО: силы ПВО сбили 25 дронов в период с 12:00 по 18:00 в семи регионах России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 18:00 мск ликвидировали 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью российскими регионами, а также над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Двадцать четвертого сентября в период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской и Брянской областей, а также в Краснодарском крае. Кроме того, ПВО уничтожили вражеские беспилотники в небе над Крымом и акваторией Черного моря

До этого Минобороны РФ сообщило, что за утро 24 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотников над Россией. По данным ведомства, дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Белгородской областью, Крымом и акваторией Черного моря в период с 07:00 до 12:00 по московскому времени.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 70 беспилотников. Украинские дроны были уничтожены или перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в СНГ заявили о старте модернизации объединенной системы ПВО стран-участниц.