В ДНР заявили, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу между Северском и Красным Лиманом

Кимаковский: РФ взяла под огневой контроль трассу между крупными хабами ВСУ

Российские войска взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и городом Северск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что военные РФ наступают на Северск сразу с трех направлений.

Он рассказал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

По его словам, теперь это «маловероятно».

21 сентября советник главы ДНР заявил, что российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от города Красноармейск (украинское название — Покровск).

Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ у Ямполя.