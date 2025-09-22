Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Калиновское», — говорится в публикации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС России нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах Гавриловки, Орехова в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, в результате этого украинская армия лишилась до 295-ти военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Также ведомство сообщило, что российские войска нанесли удары по объектам украинской армии в 147 районах.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР.