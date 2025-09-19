На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные прорвали оборону ВСУ у Ямполя в ДНР

Военный эксперт Марочко: ВС РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошли в Ямполь в ДНР
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские бойцы прорвали оборону, уничтожили фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины и вошли в Ямполь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, российские солдаты начали закрепляться на территории населенного пункта на улицах Партизанская и Мичурина. Он добавил, что украинская сторона пытается замедлить российское продвижение.

«Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов», — заявил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что одна из диверсионных групп была уничтожена при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС России.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие отодвигают формирования ВСУ на линии фронта по всем направлениям в регионе. При этом, он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения непростая.

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ ведут наступление на населенный пункт Северск в ДНР сразу с трех направлений — севера, юга и востока. Одновременно с этим российские бойцы наносят удары по тыловым позициям ВСУ.

Ранее Рогов рассказал о воздействии появления грузовика ВС РФ с новым тактическим знаком.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
