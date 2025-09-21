На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

Кимаковский: ВС РФ подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие вошли в село Новопавловка, расположенное к юго-западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

«Таким образом, наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска», — рассказал он.

Кимаковский уточнил, что село Новопавловка представляет собой одну длинную улицу.

18 сентября украинский лидер Владимир Зеленский посетил часть ДНР, которая находится под контролем Киева. Глава государства встретился с военнослужащими, а также заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о ситуации на фронте. Отдельное внимание было уделено ходу боевых действий в районе Красноармейска.

Комментируя ситуацию, британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что Зеленский поехал в ДНР именно из-за сложной обстановки в Красноармейске. По мнению специалиста, украинский лидер посетил регион, чтобы уговорить бойцов ВСУ продолжать сражаться.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о крушении обороны ВСУ под Красноармейском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
