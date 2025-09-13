На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска наступают на Северск с трех направлений

Эксперт Марочко: ВС России наступают на Северск в ДНР с трех направлений
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения российской армии ведут наступление на Северск в Донецкой народной республике (ДНР) сразу с трех направлений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, наступательные операции ведутся с севера, юга и востока, что создает давление на украинские силы, дислоцированные в районе города. Одновременно наносятся удары по тыловым позициям ВСУ.

«На этой неделе наши военнослужащие продвинулись по направлению данного населенного пункта, причем поддавливаем украинских боевиков сразу с севера, с юга и с востока», — сказал Марочко.

Как уточнил эксперт, такие действия обеспечивают планомерное продвижение российских войск в направлении Северска. Город остается важным узлом обороны ВСУ в ДНР.

1 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие улучшили позиции на северном и южном флангах вокруг группировки Вооруженных сил Украины в Северске.

Ранее бойцы ВС РФ повторили операцию «Труба» в Купянске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами