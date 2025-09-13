Российские войска наступают на Северск с трех направлений

Эксперт Марочко: ВС России наступают на Северск в ДНР с трех направлений

Подразделения российской армии ведут наступление на Северск в Донецкой народной республике (ДНР) сразу с трех направлений. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, наступательные операции ведутся с севера, юга и востока, что создает давление на украинские силы, дислоцированные в районе города. Одновременно наносятся удары по тыловым позициям ВСУ.

«На этой неделе наши военнослужащие продвинулись по направлению данного населенного пункта, причем поддавливаем украинских боевиков сразу с севера, с юга и с востока», — сказал Марочко.

Как уточнил эксперт, такие действия обеспечивают планомерное продвижение российских войск в направлении Северска. Город остается важным узлом обороны ВСУ в ДНР.

1 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие улучшили позиции на северном и южном флангах вокруг группировки Вооруженных сил Украины в Северске.

